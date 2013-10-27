طلاب جامعة طيبة يكسرون حاجز الإجازة بدورة تدريبية

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة ممثلة بنادي طيبة الهندسي مؤخرا دورة عن الرسم الهندسي باستخدام برنامج «أتوكاد»، حضرها 29 طالبا من مختلف مراحل الكليات الهندسية في الجامعة.وأوضح مدير الأندية الطلابية بجامعة طيبة أحمد حمزي أنه وبالرغم من أن الدورة أقيمت في إجازة عيد الأضحى إلا أنها لاقت قبولا وحضورا مكثفا من الطلاب، مشيرا إلى أن كفاءة المدربين وطموح ورغبة الطلاب فاقت كل الصعوبات واستطاعوا أن يكملوا هذه الدورة على أكمل وجه وبنتائج باهرة فاقت كل التوقعات، حيث تمكن الحضور من إجادة برنامج الرسم الهندسي إجادة ممتازة تمكنهم من تطبيق تلك المعرفة على الدروس والمناهج والنشاطات الجامعية التي تتطلب فيها الرسم الهندسي استخدام التقنيات الحديثة. وأكد أن إقامة مثل هذه الدورات سيجعل الطلاب أصحاب تأهيل عالٍ مما يقدمهم على غيرهم.وأشار رائد نادي طيبة الهندسي بجامعة طيبة الطالب عبدالمجيد القبلي إلى أن رعاية الجامعة للنادي الهندسي هو إنجاز عظيم وملموس نشكر الجامعة ممثلة في مديرها الدكتور عدنان المزروع على الدعم والمساندة لكل ما يهم ويخدم الطلاب من البرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية كما نشكر جميع المسؤولين في الجامعة وخصوصا عمادة شؤون شئون الطلاب ممثلة بالدكتور صالح الحربي حيث إنهم بذلوا كثيرا من المتابعة والتوجيه والتسهيل لعقد هذه الدورة التدريبية التي كانت فعلا دورة مميزة بكل المقاييس.كما أكد المدربان مهندس حاتم القبلي والمهندس أزهر علي أن «مستوى الطلاب المتدربين كان أعلى من المتوقع بكثير».من جانبه، أشار الدكتور صالح الحربي عميد شؤون الطلاب إلى أن إقامة مثل هذه الدورات سيساهم في دعم الطلاب وتثقيفهم مما يساعدهم على اكتساب المعارف والعلوم، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت منحى إنشاء الأندية التخصصية في الرقي بمستوى الطالب العلمي لكي يكون مهيأ أكثر لسوق العمل، مبينا أن الجامعة ستقدم العديد من الدورات كل في تخصصه لتزيد من تأهيل وتدريب طلابها.