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تهانى الجبالى: حزب النور يطرح نفسه كمؤمن فى دولة كافرة

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تهانى الجبالى: حزب النور يطرح نفسه كمؤمن فى دولة كافرة تهانى الجبالى: حزب النور يطرح نفسه كمؤمن فى دولة كافرة

أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن موقف حزب النور تجاه المواد الخاصة بالهوية وإصرارهم على الانسحاب حال إلغاء المادة 219 يمثل نوعاً من الهيمنة، وكأنهم هم الذين يؤمنون وسط دولة كافرة.

وأضافت الجبالى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ممارسات النور مرفوضة، مشيرة إلى أن المصريين وضعوا فى دستور 54 و71 مواد خاصة بالهوية، حيث لم يكن هناك سلفيون، مطالبة بألا يزايد أحد على إيمان المصريين.

وأضافت,أن المادة 219 تصطدم من حيث المبدأ بحديث الرسول "يسيروا ولا تعثروا"، لافتة إلى أن السلفيين يحاولون حصر الدين على مفهوم الخاص.

وأوضحت أن تلك المحاولات من شأنها "طأفنة" بين سنة وشيعة, مشيرة إلى أن مصر عرفت على مدى عصورها بأنها سنية المذهب شيعية الهوى، نظراً إلى حب المصريين آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.

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مصر 365

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