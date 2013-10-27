التعليم: مطلب الأعلى للجامعات بزيادة درجات الثانوية لـ4000 متأخر ضد الطالب

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم، إن الطلب الذى تقدم به المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة مجموع مواد شهادة الثانوية العامة، لـ4000 درجة، بدلا من 400 درجة، وذلك لتفادى مشكلة اشتراك عدد كبير من الطلاب فى الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية، يضر بمصلحة الطلاب، خاصة أن القرار جاء متأخرا عقب اعتماد الدكتور محمود أبو النصر، قرار الثانوية العامة الجديد رقم 323، بتاريخ 3 سبتمبر 2013، والخاص بتعديل نظام الثانوية.

وأكد سعد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار قد يترتب عليه عدد من المشاكل لوزارة التعليم، كتظاهر الطلاب رفضا للقرار، مشيرا إلى أن القرار فى صالح مكتب التنسيق، ويساعد فى توزيع الطلاب على الكليات بشكل أكثر سهولة، من النظام الحالى، إلا أن ضد مصلحة الطلاب.