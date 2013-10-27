صحيفة سودانية: أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب السودان

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها من السفر إلى جنوب السودان، وفرضت حظر التجول على طاقم سفارتها فى جوبا من الواحدة إلى السادسة صباحا، كما فرضت قيوداً على تحركاتهم ليلاً بحيث تكون فقط من خلال مركبات مصفحة، وألا يكون التحرك خارج جوبا إلا بإذن مسبق، وفرضت كذلك حظرا على سفر أسر وعائلات موظفيها إلى جوبا.

وقالت صحيفة "اليوم التالى" الصادرة بالخرطوم، إن بيان أصدرته الخارجية الأمريكية وتلقت صحيفة (ذا إيست أفريكان) الكينية نسخة منه، طالب المواطنون الأمريكيون بتجنب السفر إلى ولايات الوحدة وأعالى النيل وغرب بحر الغزال، إضافة إلى ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ومنطقة أبيى فى السودان.

ولم يحدد البيان طبيعة المخاطر التى أصدر بموجبها التحذير، واكتفى بالإشارة إلى تردى الأوضاع الأمنية وفشل حكومة الجنوب فى ضبط الأمن.