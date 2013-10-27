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عدسة FilGoal.com ترصد فرحة كهربا بهدفه الثالث على التوالي

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عدسة FilGoal.com ترصد فرحة كهربا بهدفه الثالث على التوالي عدسة FilGoal.com ترصد فرحة كهربا بهدفه الثالث على التوالي

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن هدفه الثالث في ثالث مباراة على التوالي، وذلك في مرمى لوزان يوم السبت.

وشارك كهربا بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام ضمن الجولة الـ13 من الدوري السويسري قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة 59.

كان كهربا - 19 عاما - قد بدأ أساسيا في المباراتين الماضيتين للوزيرن وسجل في كلايهما، وذلك بعد مشاركته في عدة مباريات كبديل منذ انتقاله في الصيف الماضي.

وسجل اللاعب الشاب الذي انتقل من إنبي إلى لوزيرن هدفه في الدقيقة السابعة من اللقاء واستطاع مع رفاقه المحافظة على الهدف والخروج بالنقاط الثلاثة في النهاية.

شاهد صور كهربا في اللقاء

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فيديو اليوم السابع