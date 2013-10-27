منظمة حقوقية تونسية تدين تضييق "النهضة" على صحفي إثر انتقاده لها

كتب : أ ف ب السبت 26-10-2013 20:42

نددت منظمة حقوقية، اليوم، بما سمته تضييق الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، على صحفي بإذاعة خاصة، ومحاولتها استصدار قرار بمنعه من دخول المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" على خلفية انتقاده الحركة على حسابه على "فيس بوك".

وقال مركز تونس لحرية الصحافة، إن صحبي عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، تدخل لدى المسؤول عن الإعلام بالمجلس التأسيسي والملحق الصحفي لرئيس المجلس، لاستصدار قرار بمنع الحبيب وذان، الصحفي في إذاعة "موزاييك إف إم"، من تغطية أنشطة المجلس وأعماله.

وأوضحت المنظمة، أن عتيق، المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، منع الخميس الصحفي من أخذ تصريح من أحد نواب الحركة وأبلغه أن "كتلة حركة النهضة قد اتخذت قرارًا بعدم منحه أي تصريح، مضيفة أن عتيق أبلغ الصحفي أن حبيب خضر القيادي في حركة النهضة والمقرر العام للدستور بالبرلمان "لا يرغب في وجوده بالمجلس التأسيسي".

وأدان المركز "بشدّة التضييق على عمل الحبيب وذان بالمجلس التأسيسي"، معتبرًا أن "محاولة استصدار قرار لمنعه من تغطية أنشطة المجلس ممارسة حزبيّة وسياسيّة مرفوضة ومدانة تعكس تدخّلا فجّا في عمل الصحفيين وتعبّر عن ذهنيّة توجيهيّة، ونقل المركز عن ناجي الزعيري مدير تحرير إذاعة "موزاييك إف إم" قوله إن "الإذاعة كوسيلة إعلام لا يمكن لأي طرف أن يفرض عليها من تكلف بالعمل" وإنه "لا موجب لاستبعاد صحفي يتسم عمله بالحرفية والموضوعية والدقة بسبب آرائه الخاصة".

وأكد الزعيري حق الصحفي في التعبير عن رأيه على صفحاته الخاصة على "فيس بوك"، شريطة ألا يمس ذلك من حياده واستقلاليته.