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يوميات "ستار أكاديمي": والدة نور تجهز إفطارا للطلاب.. وتنصح ابنها بالتركيز

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يوميات "ستار أكاديمي": والدة نور تجهز إفطارا للطلاب.. وتنصح ابنها بالتركيز يوميات "ستار أكاديمي": والدة نور تجهز إفطارا للطلاب.. وتنصح ابنها بالتركيز

كتب : محمد عاشور السبت 26-10-2013 20:33

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي تذيعه فضائية "cbc" زيارة والدة الطالب نور للأكاديمية، وقامت بتحضير وجبة الإفطار للشباب.

وعند جلوس الطلاب على مائدة الإفطار، وقعت مشكلة بين زي وسكينة بسبب مكان الجلوس، فقام زكي بالصعود إلى غرفته، إلى أن نور صعد إليه وطلب منه النزول إلى الصالة وتناول الإفطار مع زملائه.

ونصحت والدة نور ابنها بتركيز أكثر حتى يحقق حلمه في الأكاديمية، وألا يسهر ويضيع وقته في التسلية. واستغرب نور من طريقة معاملة رنا له مع مكالمة والدها معها، إلا أنها أخبرته أنها لم تغير معاملتها معه.

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