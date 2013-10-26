فيديو - خيسي: هدفي الأول في الكلاسيكو؟ طعمه مر

يرى الصاعد خيسي رودريجيز جناح ريال مدريد أن هدفه في شباك برشلونة خلال أول كلاسيكو يخوضه مع الملكي طعمه مر بعد خسارة فريقه 2-1.

وأحرز خيسي هدفه الأول في الوقت بدل الضائع، ولم يشفع الوقت المتبقي في عودة ريال مدريد.

وقال خيسي عقب المباراة: "الليجا لم تنته بعد، أتينا هنا للفوز وكنا نتمنى حصد النقاط الثلاثة ولم ننجح".

وأضاف "طعم الهدف مر، لا يهم التسجيل طالما أن الفريق خسر، مشاركتي تكون صعبة وأدين بالفضل لزين الدين زيدان في وجودي هنا وسأظل أشكره دائما".

وشارك خيسي بديل في الشوط الثاني في أول كلاسيكو له وسجل هدفا بعد صناعة من رونالدو.

وأكد خيسي أن ريال مدريد كان يستحق ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو.

وأشار "رونالدو يستحق ركلة جزاء بالتأكيد، الكل شاهدها بوضوح، كنت قريبا منها أثناء إجراء الإحماء وشاهدت الدفعة واضحة ولم يحتسبها الحكم".

واختتم خيسي "كنا أفضل في الشوط الثاني لعبنا بصورة جيدة، نحن نتحسن ونتمنى الاستمرار على هذا التطور".

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