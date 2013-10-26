رئيس نقابة صناع الأثاث يتهم الغرفة التجارية بتعطيل أكبر مصنع لخام الأبلكاش

كتب : سهاد الخضري السبت 26-10-2013 19:11

استنكر محمد عبده مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط، عدم موافقة وزارة البيئة حتى الآن على بدء العمل بمصنع الغالي للأبلكاش، والذي يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع خام الأبلكاش الاستراتيجي.

وأوضح مسلم، أنه كان من المقرر أن يتم افتتاح مصنع الغالي لتصنيع الأبلكاش مطلع الشهر المقبل؛ حيث كانوا قد تقدموا بأورق المصنع ببداية إنشائه لوزارة البيئة التي اتهمتهم بالتأخر في تقديم الأوراق فاضطروا للتقدم بأوراق المصنع غلى لجنة التظلمات بوزارة البيئة، ورغم أن كافة أوراق ماكينات المصنع سليمة، بحسب قوله، علاوة على أن المصنع غير مضر بالبيئة إلا أن الوزارة قد تلكأت لهم بحجة أن المصنع تم إنشاؤه على أرض زراعية، وتم رفض منح تراخيص البيئة لهم لبدء المصنع في العمل.

وناشد مسلم الحكومة بتشجيع الاستثمار والمستثمرين، متسائلا كيف تمنع الحكومة أكبر مصنع بالشرق الأوسط لتصنيع الأبلكاش من العمل في وقت كان سيدر الكثير من العملة الصعبة لمصر إضافة إلى تقديمه الخام بأقل من سعره بالسوق المصري بـ10%.

وأشار مسلم إلى الشكوى التي تقدموا بها لوزير القوى العاملة الذي وعدهم بالتدخل في الأمر وعرض المشكلة على مجلس الوزراء.

واتهم مسلم الغرفة التجارية بالتدخل في محاولة منها لمنع المصنع من العمل في سوق الأبلكاش، لقيام بعض التجار أعضاء الغرفة بالاستحواذ على السوق المحلي.

جدير بالذكر أنه قد شهد سوق خام الأبلكاش، اليوم، ارتفاعا في أسعار الخام حتى وصل سعر الرابطة 750 جنيها.

وأوضح مسلم أن تكلفة معدات المصنع تبلغ 120مليون جنيه، فيما تبلغ تكلفة الاستثمار كاملا ما يفوق 200 مليون، ويوفر المصنع 20 ألف فرصة عمل لأبناء دمياط من كافة المؤهلات إضافة إلى توفير الأبلكاش لصناع الأثاث الدمياطي بأقل من تكلفته بـ10%.