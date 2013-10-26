أهالى البيارة بكوم أمبو يطالبون محافظ أسوان بردم "بلاعات الصرف"

طالب أهالى منطقة البيارة بمدينة كوم أمبو بأسوان، المحافظ مصطفى يسرى، بسرعة ردم الحفرة الموجودة بالمنطقة والتى تتسبب فى حدوث شلل مرورى، وإعاقة حركة سير السيارات والمارة.

وأعرب الأهالى فى استغاثة وجهوها، اليوم السبت، إلى المحافظ، تخوفهم على أبنائهم من المرور بالقرب من تلك الحفرة، فضلًا عن تضررهم من إلقاء البعض للقمامة فيها، ما يؤدى إلى انتشار الحشرات والزواحف الضارة والرائحة الكريهة.

من ناحيته قال حمدى عبد اللطيف، عضو مؤسس بحزب الدستور فى كوم أمبو، إن تلك الحفر ناتجة من حفر سابق لتركيب ماسورة مياه بالمنطقة منذ أشهر ولم تردم حتى الآن.

وأوضح عبد اللطيف، أنه منذ الانتهاء من تركيب مواسير المياه بالمنطقة لم يأت إليها مسئول واحد ليتفقد إتمام الأعمال، بشكل جيد.