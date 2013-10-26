المتابعة الدورية ضرورية للحماية من الإجهاض

يعتبر الحمل من أكثر الفترات صعوبة على المرأة، حيث تكون أكثر عرضة للإصابات والإجهاض، وإذا لم تكن على متابعة دورية مع الطبيب قد يصل الأمر إلى فقدان الجنين وحياتها أيضا.

قالت الدكتورة سوسن الحملى استشارية أمراض النساء والتوليد وجراحة العقم وأطفال الأنابيب، إن من أكثر الإصابات التى قد تتعرض لها الأم الحامل هى النزيف أثناء الحمل، وتختلف أسبابه حسب عمر الجنين.

وأضافت أن هناك نزيفا من عنق الرحم، ونزيف آخر قد يكون من داخل الرحم ذاته، وغالبا ما يكون هذا سبب النزيف فى الأشهر الأولى من الحمل، وأشارت إلى أن هناك الحمل العنقودى، أو حمل المواسير، أو حمل غير جيد بسبب عدم وجود نبض للجنين، كل تلك الأنواع قد تسبب النزيف المؤدى إلى إجهاض الحمل وأحيانا يسبب خطرا كبيرا على الأم.

وأشارت سوسن إلى أن النزيف فى الأسابيع الأولى من الحمل غالبا ما يكون بسبب خلل فى التركيبة الصيغية والكروموسومات، وأما إذا كان النزيف فى أواخر الشهر الثالث من الحمل فيكون بسبب ضعف عضلات عنق الرحم.

وأضافت أن هناك أسبابا أخرى تسبب الإجهاض مثل الاضطرابات الهرمونية أو بسبب إصابات جرثومية أو فيروسية، أو أن تقوم الحامل بإجهاد نفسها بالأعمال المنزلية أو العمل العادى.

وقالت إذا كان النزيف غزير وتأخرت الأم عن مراجعة طبيبها لأى سبب كان، فإن كمية الدم الكبيرة المفقودة تمثل خطرا على الأم، وأكدت سوسن على ضرورة المتابعة الدورية عند طبيب النساء والتوليد، وخاصة عند حدوث نزيف لأنه هو الوحيد القادر على تحديد سبب النزيف ومكانه، وتشخيص الإصابة ووصف العلاج السليم لإنقاذ الحمل.

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