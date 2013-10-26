أهالى كفر الدوار يقطعون القاهرة-الإسكندرية احتجاجًا على حوادث السير

قطع منذ قليل المئات من أهالى قرية "الملقة" التابعة لمركز كفر الدوار طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، أمام القرية احتجاجًا على تكرار الحوادث المرورية على الطريق وآخرها مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وافترش المحتجون الطريق ووضعوا الأحجار لمنع مرور السيارات، ما أدى إلى إصابة الحركة المرورية بالشلل التام، كما تكدست السيارات لعشرات الكيلومترات.

وطالب المحتجون بإقامة كوبرى مشاة بشكل فورى على الطريق وإنشاء مطبات صناعية، وقد انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالبحيرة إلى موقع الأحداث يرافقها المقدم محمد الطنيخى رئيس مباحث مركز كفر الدوار فى محاولة منهم لإقناع المحتجين بفتح الطريق دون جدوى حتى الآن.