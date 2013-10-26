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مباشر - كهربا يسجل في مرمى لوزان .. وكوكا يبدأ أمام جيل فيسنتي

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مباشر - كهربا يسجل في مرمى لوزان .. وكوكا يبدأ أمام جيل فيسنتي مباشر - كهربا يسجل في مرمى لوزان .. وكوكا يبدأ أمام جيل فيسنتي

يلعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام لوزان يوم السبت.

ويحل لوزيرن ضيفا على لوزان ضمن الجولة الـ13 من الدوري السويسري في الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وكان كهربا قد بدأ أساسيا في المباراتين الماضيتين للوزيرن وسجل في كلايهما.

وافتتح لاعب إنبي المعار التسجيل لفريقه في الدقيقة الثامنة من اللقاء.

وفي الدوري البرتغالي يلعب أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي بصفة أساسية خلال لقاء فريقه أمام جيل فيسنتي.

ويحل جيل فيسنتي ضيفا على ريو أفي ضمن الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي في السابعة بتوقيت القاهرة.

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