أصالة تطل بـ "لوك" السلطانة هيام في برنامج "The Winner is"

شاركت النجمة أصالة في الحلقة السادسة من برنامج The winner is حيث ترأست لجنة التحكيم المؤلفة من 100 شخص من خبراء الموسيقى والمختصين بالأصوات الجميلة والأداء، والتي انتهت بتأهل المشترك رامي بطرس إلى مرحلة المنافسة على جائزة النصف مليون دولار.

المفارقة أن تصويت أصالة خذلها، هي اعطت صوتها للمشترك رضوان الأسمر الذي غنى "يا عيني الصبر" للراحل وديع الصافي منافساً رامي بطرس الذي اختار أغنية "اوقاتي بتحلو" للراحلة وردة، فجاءت نتيجة التصويت 72 صوتاً لمصلحة الثاني مقابل 29 صوتاً لمصلحة الأول.

أصالة حضرت هذه المرة إلى لبنان بهدوء وبدون تصريحات، هي التي كانت قد اعلنت أكثر من مرة عن توجسها من المجيء إليه، لأنها وعلى حد زعمها، تعرضت للتهديدات بسبب موقفها السياسي مما يحصل في سوريا. ويبدو واضحاً أن أصالة قررت في الفترة الأخيرة النأي بنفسها عن السياسة وأن تكون فنانة فقط.

أصالة التي افتتحت الحلقة بأغنية "كبرتك على سيدك" واختتمتها بأغنية "معقول سابني" تميزت بإطلالة راقية كما صوتها، فاختارت ان تكون بسيطة في فستانها كما في تسريحة شعرها واكسسوارتها، واختارت ان تطل بـ" السلطانة هيام" عندما ثبتت في شعرها سلاسل ناعمة ومرصعة تدلت بخفة على جبينها.

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