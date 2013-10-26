عملية جراحية لبسمة وهبة

خضعت الإعلامية بسمة وهبة لعملية جراحية بسيطة يوم أول من أمس، من دون الإعلان عن تفاصيلها أو أسبابها، بعد أن أعلنت أنّها شُفيت تماماً من مرض سرطان الثدي. لكنّ بسمة لا تزال، حتى الآن، خارج مصر، من أجل إجراء بعض التحليلات، لاسيما بعد أن أخبرها الأطباء بضرورة إجراء جراحة بسيطة.

بسمة طلبت من جمهورها الدعاء لها، حتى تعود إلى بلدها، وهي تسير على قدميها بشكل طبيعيّ.

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