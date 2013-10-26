محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء المصري

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بقصر الإمارات اليوم معالي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري الذي يقوم بزيارة للبلاد حاليا.

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له في بلدهم الثاني دولة الإمارات معربا سموه عن سعادته بهذه الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

> وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي والدكتور حازم الببلاوي الأحاديث الودية التي عكست قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين وأكدا أهمية الارتقاء بها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومصر والسبل الكفيلة بتعزيزها ودعمها في جميع المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين وأهمية بذل الجهود في تنويع وتطوير الشراكات الثنائية التي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وجدد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للوفد المصري وقوف دولة الإمارات الى جانب الشعب المصري في هذه اللحظات المهمة من تاريخ مصر مشيرا سموه الى ان هذه الوقفة هي امتداد لنهج قائم على مبدأ الأخوة والمحبة في كافة المراحل والمواقف التي مرت على مصر منذ العلاقات المتميزة والخاصة التى أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه مع الشعب المصري .. مؤكدا سموه متابعة وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تعزيز هذا التعاون الثنائي والعمل على تطويره باستمرار لتحقيق مصالح البلدين والشعبين في كافة الجوانب.

وأشاد سمو ولي عهد ابوظبي بجهود الحكومة المصرية في سعيها الى إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع المصري ودعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية معربا سموه عن ثقته بقدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات والعقبات بما يملكه من رصيد تاريخي مشرف وإيمانه بقدراته وإمكانياته في البناء والتنمية من اجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بغد أفضل يحقق فيه التقدم والعيش الكريم.

كما جرى خلال اللقاء استعراض التطورات التي تشهدها الساحة المصرية والجهود الحكومية لدفع عجلة النمو والتطور الى الامام كما جرى وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

> من جانبه أعرب رئيس الوزراء المصري عن شكره وتقدير للمواقف التي وقفتها دولة الإمارات الى جانب الشعب المصري وقضاياه مثمنا الدور الذي قامت به قيادة دولة الامارات في مد يد العون والمساعدة لمصر

من خلال المبادرات والمساهمات المتعددة وهو ما يعكس العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري ومعالي أسامة صالح وزير الاستثمار المصري ومعالي الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة ايهاب حمودة السفير المصري المعين لدى الدولة إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

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