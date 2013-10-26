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حركة تنقلات وترقيات جديدة في وزارة الإعلام

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حركة تنقلات وترقيات جديدة في وزارة الإعلام حركة تنقلات وترقيات جديدة في وزارة الإعلام

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

أصدرت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام ، قرارا بتعيين مصطفى شحاته نائبا لرئيس قطاع الأخبار، وهالة أبو علم رئيسا للإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي، وخالد مهنى رئيسا للإدارة المركزية للأحداث الجارية، وذلك في إطار تفعيل العمل بالاتحاد والبدء فى تنفيذ برامج وخطط تطوير الشاشة.

كما أصدرت شرف الدين قرارا بتعيين أيمن الحبال نائبا لرئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية، وتغريد حسين نائبا لرئيس قناة النيل الدولية، وناصر مصطفى ناصر رئيسا للإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع القنوات المتخصصة، وهالة البدرى رئيسا لتحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

وأصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرارا بتكليف الأستاذة ناهد عز العرب نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلة، وتكليف السيدة سوسن الدويك للقيام بمهام وظيفة مدير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

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