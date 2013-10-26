تطوير مركب جديد للقضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله "المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة- جامعة بنى سويف" الضوء على نتائج جديدة ومثيرة للغاية، بشأن توصل فريق من الباحثين بجامعة تكساس الأمريكية إلى وسيلة جديدة للقضاء على سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتى تزايدت معدلات انتشارها بشكل خطير فى الآونة الأخيرة.

وأشار خير الله، إلى أن الباحثين قد تمكنوا مؤخراً من تطوير وتصميم مضاد حيوى جديد، أطلقوا عليه اسم PPMO، وهو اختصار لمصطلحpeptide conjugated phosphorodiamidate morpholino oligomer، وتعتمد آلية عمله على إيقاف الجينات الضرورية والمسئولة عن عملية انقسام وتزايد أعداد الخلايا البكتيرية، وهو ما يؤدى إلى منع تكاثر هذه الجراثيم.

وتابع خير الله أن النتائج المعملية أظهرت قدرة المضاد الحيوى الجديد فى القضاء على أحد أنواع الجراثيم الشائعة والموجودة بكثرة داخل المستشفيات، ودور الرعاية الصحية، وتتميز بمقاومتها الشديدة للعديد من المضادات الحيوية، وتعرف باسم "Acinetobacter"، وهى قد تتسبب فى الإصابة بالالتهاب الرئوى أو التهابات خطيرة للجروح.

وتُشكل هذه البكتيريا خطراً كبيراً على صحة الإنسان، خاصة الأشخاص ذوى المناعة الضعيفة، أو المرضى طريحى الفراش بالمستشفيات، وكذلك مرضى السكر، والمرضى الذين يخضعون للعلاج بواسطة القسطرات البولية، أو المرضى الذين يعالجون من الجروح المفتوحة.

وقام الباحثون خلال هذه التقنية الجديدة، بحقن المضاد الحيوى "PPMO" فى فئران التجارب، وبحثوا فاعليتها فى القضاء على نوعين مختلفين من سلالات بكتيريا الـ"Acinetobacter"، ولاحظ الباحثون انخفاض عدد البكتيريا المعدية فى الفئران بنسبة كبيرة للغاية تجاوزت نسبة 90%، كما تحسن معدل بقاء الفئران المصابة على قيد الحياة، بعد المعالجة بالمضاد الجديد.

وأضاف خير الله أن هذه التقنية الجديدة يمكن تطويرها لإنتاج مضادات حيوية حديثة بخلاف المضادات الحيوية واسعة المجال والمتوفرة حالياً، وستسهم تلك التقنيات فى القضاء على أنواع أخرى من الجراثيم، والتى تتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالدورية العلمية " The Journal of Infectious Diseases " فى وقت سابق من هذا العام.

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