تمكن أهالى المحلة من فض تظاهرة لمجموعة من الطالبات اللاتى ينتمين لجماعة الإخوان المحظورة بشارع الجيش. حيث خرجت أكثر من 50 طالبة، يتوسطهن 4 مدرسات، عقب انتهاء اليوم الدراسى من معهد الفتيات، وقمن بتنظيم مسيرة بشارع الجيش رفعن فيها صور وشعارات "رابعة"، إلا أن الأهالى تمكنوا من تفريقهن وإبعادهن عن الشارع.
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أهالى المحلة يفضون تظاهرة لطالبات "المحظورة" بشارع الجيش
تمكن أهالى المحلة من فض تظاهرة لمجموعة من الطالبات اللاتى ينتمين لجماعة الإخوان المحظورة بشارع الجيش. حيث خرجت أكثر من 50 طالبة، يتوسطهن 4 مدرسات، عقب انتهاء اليوم الدراسى من معهد الفتيات، وقمن بتنظيم مسيرة بشارع الجيش رفعن فيها صور وشعارات "رابعة"، إلا أن الأهالى تمكنوا من تفريقهن وإبعادهن عن الشارع.