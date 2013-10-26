محامى عام الشرقية يأمر بضبط الإخوانى مستأجر مزرعة السلاح فى بلبيس

أمر المستشار "أحمد دعبس" المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية , اليوم السبت , بسرعة ضبط وإحضار الإخوانى مستأجر مزرعة الموالح بناحية العدالية مركز بلبيس ,بعد العثور على مخزن سلاح بالمزرعة.

وكان اللواء "سامح الكيلانى" مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد "محمود إبراهيم" مأمور مركز شرطة بلبيس ,يفيد بلاغا من أهالى منطقة العدلية بدائرة المركز، بسماع دوى انفجار بإحدى المزارع بذات الناحية، وانتقل مدير الأمن والعميد رفعت خضر مدير المباحث والعميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية للموقع.

وعلى إثره تبين من التحقيقات نشوب حريق بمبنى مساحته 2 قيراط مبنى بالطوب الدبش, داخل مزرعة موالح، وتم عمل كردونا أمنيا وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين من التحقيقات أن المبنى مقام على أرض ملك " حسين محمد س م" ومؤجره "محمد ف ع ال" 45 سنة ,مقيم بمصر الجديدة, القاهرة.

> فيما تم ضبط 6 قذائف هاون 80 مم، ومنصة إطلاق مدفع هاون، وبندقية ألية، و6 خزائن آلية، 9 قنابل f1، و10 دانات مدفع 122 , و29 أسطوانة لتجهيز منصة بدائية، وجهاز توجيه منصة إطلاق هاون، وسيبيا، و6 أسطوانات غاز حجم وسط، و3 أسطوانات غاز حجم صغير، وانتقلت النيابة العامة للمعاينة، وأمرت بضبط وإحضار المتهم وتحريات الأمن الوطنى.

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