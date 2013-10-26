وزير التعليم يتفقد فصول مدرسة الواحة ويستمع لشرح عن مشاريع الطلاب

تفقد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عددا من قاعات مدرسة الواحة الدولية بالمعادى، على رأسها مكتبة المدرسة، واجتمع فيها بعدد من الطلاب لمناقشة مشاريعهم، على رأسها اختراع أحد الطلاب لمنزل يعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى نموذج محاكاة الأمم المتحدة.

كما استمع لعرض المشاريع الشخصية التى تقدم بها 5 من طلاب المدرسة، بالإضافة إلى شرح الطلاب لكيفية التدريب على استخدام الأدوات الطبية لتأهيل الطالب للالتحاق بكلية الطب.

وتفقد "أبو النصر" قاعة التربية الفنية بالمدرسة، وشرحت له إحدى الطالبات بعض اللوحات التى صممتها طالبات المدرسة، وعقب ذلك زار الوزير أحد فصول المدرسة لمناقشة الطلاب فى تجربة التابلت، واختتم زيارته بمشاهدة العروض المسرحية والفقرات الغنائية بمسرح المدرسة، كما التقط الطلاب عددا من الصور التذكارية مع الوزير أثناء وجوده بالمسرح، ووقع الوزير بالدفتر الذى خصصته المدرسة لزيارة الشخصيات العامة، وكتب فيه عبارة "لقد رأيت ما أسعدنى وربنا يوفقكم.. أنتم منارة التعليم فى مصر.. وشكرا".

>