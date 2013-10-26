طبيب الإسماعيلي يبرئ أحمد خيري

دافع مجدي الباز طبيب الإسماعيلي عن أحمد خيري لاعب وسط الفريق السابق والأهلي الحالي نافيا عنه معاناته من إصابة مزمنة في الظهر.

وانضم خيري إلى الأهلي من الإسماعيلي هذا الصيف ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأحمر بسبب عدم قيده إفريقيا.

وكانت تقارير زعمت أن لاعب وسط الدراويش السابق يعاني من إصابة مزمنة في الظهر.

ولكن الباز قال لـFilGoal.com: "خيري لا يعاني من إصابة مزمنة كما تزعم تلك التقارير، والدليل أنه كان أحد هدافي الفريق الموسم الماضي وشارك في مباراته الأخيرة أمام الزمالك كاملة".

وتابع "الجراحة التي خضع لها خيري في الظهر لا تمنعه من اللعب، فقد خضع لها أيضا العديد من اللاعبين مثل عماد متعب مهاجم الأهلي نفسه".

وأوضح متما "أزمة خيري قد تكون بسبب أن البرنامج التدريبي في الأهلي يختلف عن الإسماعيلي، ولكن مع الاعتياد عليه سيعود إلى مستواه المعهود".