إكرامي سليم

أثبتت آشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها شريف إكرامي حارس الأهلي يوم السبت لسلامته من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام غانا.

ويعاني إكرامي من إصابة عضلية هاجمته في مواجهة مصر وغانا والتي سقط فيها الفراعنة بسداسية مقابل هدف في تصفيات كأس العالم.

وخضع إكرامي لفحوصات طبية يوم السبت أثبتت تعافيه من الإصابة.

ولكن الحارس الدولي لن يشارك في ودية الداخلية يوم الأحد، على أن يشارك في تدريبات الفريق الأحمر يوم الإثنين بشكل عادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 2 نوفمبر المقبل.