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طولان: مواجهة إسماعيل يوسف صعبة.. وهدفنا الكأس

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طولان: مواجهة إسماعيل يوسف صعبة.. وهدفنا الكأس طولان: مواجهة إسماعيل يوسف صعبة.. وهدفنا الكأس

يؤمن حلمي طولان المدير الفني للزمالك بصعوبة مواجهة الانتاج الحربي الذي يقوده إسماعيل يوسف المدرب العام السابق للفريق الأبيض في ربع نهائي الكأس.

وتأهل الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي يوم الأحد المقبل، بعد اكتساح طنطا 4-0 في دور الـ16.

ويقود الانتاج الحربي إسماعيل يوسف الذي عمل مدربا عاما في جهاز حسن شحاتة.

وقال طولان للموقع الرسمي للزمالك: "الجهاز الفني يركز في المباراة المقبلة فقط، حتى لا يتشتت اللاعبين خاصة وأن مباريات الكأس تحمل دائماً مفاجآت" .

وأضاف "مباراة الإنتاج المقبلة صعبة أمام فريق منظم يقوده مدير فنى كفء مثل إسماعيل يوسف، وكلا الفريقين يسعيان لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي" .

وواصل متما "الزمالك يحترم كل منافسيه، ولدينا إصرار كبير لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار لتحقيق الفوز بلقب كأس هذا الموسم".

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