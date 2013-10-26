من هم النجوم الأتراك المهدّدون بالسجن في جرائم مخدّرات؟

لم تنته قضية النجوم الأتراك والمخدرات بعد، إذ رغم إمتثال وحدة مكافحة المخدرات في اسطنبول لقرار المحكمة بإطلاق سراح 21 من المشاهير بعد تبرئتهم من تهمة التعاطي والإتجار بالمخدرات بعد إستجوابات وتحقيقات مكثفة معهم، وظهور نتائج تحاليل نقية للنجوم كينان أميرزالي أوغلو ونهير أردوغان وآنجين ألتان وخطيبته أوزجي أوزبيرينتشجي وغيرهم، وحذف أسماءهم بالتالي من قائمة الممنوعين من السفر، إلا أن زملاء لهم ما زالوا قيد التحقيق والمراقبة والإتهام وممنوعين من السفر.

أما ملف محاكمتهم فهو ضخم تصل عدد صفحاته إلى (149) صفحة كاملة، وستحوّل مرّة ثانية لمحكمة الجنايات من بينهم: جيزيم كاراكا الشهيرة بفتون بطلة مسلسل "ويبقى الأمل".

وكانت جيزيم قد عوّضت فشلها في الموسم الثالث من "فريحة" لعدم تقبل الجمهور لها كبديلة لهازال كايا، بمسلسلها الجديد الذي يعرض موسمه الثاني بنجاح غير متوقع.

ومن النجوم المهدّدين أيضاً، شاتاي أولسوي الشهير بأمير الذي يعرض له بنجاح مسلسله الجديد "مد وجزر" مع سيريناي ساريكايا، ومديرة أعماله السابقة عائشة سيلين التي ضبطت وحدة مكافحة المخدرات معها 20 كلغم من الحشيش و500 غرام من الكوكايين والقليل من الهيروين والحبوب المسكنة، وصديقهما الممثل يوسف أكجون الشهير بكوراي صديق أمير في "فريحة"، وسيلين سيفان الشهيرة بمنار في "الحلم الضائع"، وآخرون أصدرت المحكمة قرار حظر سفر لهم خوفاً من عدم حضورهم جلسة محاكمتهم الأولى التي حددت يوم 28 نوفمبر، وربما يحكم فيها بالسجن على بعضهم بتهمة التعاطي والإتجار بالمخدرات تبدأ من ثلاث أو خمس سنوات وتنتهي ب 15 عاماً.

الصحاقة تترقّب باهتمام يوم الجلسة ومثلها النجوم الخائفون على مستقبلهم بعد وصولهم للبطولات الأولى وخصوصاً شاتاي أولسوي وجيزيم كاراكا.

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