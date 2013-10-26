أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أشهر تسريحات الشعر القصير لهذا الموسم

Google+ Print
أشهر تسريحات الشعر القصير لهذا الموسم أشهر تسريحات الشعر القصير لهذا الموسم

تتميَّز المرأة ذات الشَّعر الطَّويل بالعديد من الاختيارات التي تتيح لها إطلالة متجددة كلّ ليلة. ولكنّ الوضع قد يكون مختلفاً بالنِّسبة إلى المرأة ذات الشَّعر القصير.
فقد تعاني صاحبة الشَّعر القصير من الملل تجاه شعرها؛ لأنَّها غير قادرة على تجديد إطلالتها بصورة مستمرَّة. ولكنَّ النجمات، بالرُّغم من شعرهنَّ القصير، يتمتَّعن دائماً بطلّة متجدّدة في كلِّ ظهور لهنّ.
ولذلك، فإنَّ "سيِّدتي نت" ينقل لكِ بعض أفكار مصفّفي الشَّعر الألمان المستوحاة من نجمات هوليوود لهذا الموسم:
إليك: أجمل تسريحات النجمات العربيات
1. هل سمعتِ يوماً عن تسريحة "Shorty"؟
هذه التسريحة هي أحد أشكال تسريحة "Pixie" الرائجة حالياً، والتي تتميَّز بالشَّعر القصير المتدرّج على الرأس، حيث يبدو شعر المقدِّمة كما لو كان مقصوصاً باتجاه الداخل. ولتجديد هذه الإطلالة في المساء، يمكنكِ تصفيف شعر المقدِّمة إلى الأمام، ثمّ رفعه إلى أعلى.

2. كذلك تعتبر تسريحة "Explicit" من أكثر التسريحات تميُّزاً في هذا الموسم، حيث تتميَّز بالشَّعر القصير والناعم، والمائل بأكمله إلى جانب واحد من جوانب الرأس.
ولإضفاء بعض التغيير والحيويَّة على هذه القصَّة، ينصح مصففو الشَّعر بتصفيف الشَّعر إلى جانب واحد، مع تسريح أطراف الشَّعر إلى الخارج.

*هذه التسريحة ستكون ملائمة جداً للمراهقات والشابَّات، لكنَّها ستكون متكلّفة بعض الشيء بالنِّسبة إلى السيِّدات الكبيرات في السِّن.
3. كما تشهد الموضة ظهوراً لتسريحة الفرق الجانبيّ، التي كانت منتشرة في السبعينات. ولكن الخبراء ينصحون بإضفاء بعض العصريَّة على هذه التسريحة، عن طريق استخدام الجل لتثبيت الشَّعر وإظهار الفرق الجانبيّ.

تابعي أيضاً:

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي