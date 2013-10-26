أشهر تسريحات الشعر القصير لهذا الموسم

تتميَّز المرأة ذات الشَّعر الطَّويل بالعديد من الاختيارات التي تتيح لها إطلالة متجددة كلّ ليلة. ولكنّ الوضع قد يكون مختلفاً بالنِّسبة إلى المرأة ذات الشَّعر القصير.

فقد تعاني صاحبة الشَّعر القصير من الملل تجاه شعرها؛ لأنَّها غير قادرة على تجديد إطلالتها بصورة مستمرَّة. ولكنَّ النجمات، بالرُّغم من شعرهنَّ القصير، يتمتَّعن دائماً بطلّة متجدّدة في كلِّ ظهور لهنّ.

ولذلك، فإنَّ "سيِّدتي نت" ينقل لكِ بعض أفكار مصفّفي الشَّعر الألمان المستوحاة من نجمات هوليوود لهذا الموسم:

إليك: أجمل تسريحات النجمات العربيات

1. هل سمعتِ يوماً عن تسريحة "Shorty"؟

هذه التسريحة هي أحد أشكال تسريحة "Pixie" الرائجة حالياً، والتي تتميَّز بالشَّعر القصير المتدرّج على الرأس، حيث يبدو شعر المقدِّمة كما لو كان مقصوصاً باتجاه الداخل. ولتجديد هذه الإطلالة في المساء، يمكنكِ تصفيف شعر المقدِّمة إلى الأمام، ثمّ رفعه إلى أعلى.

2. كذلك تعتبر تسريحة "Explicit" من أكثر التسريحات تميُّزاً في هذا الموسم، حيث تتميَّز بالشَّعر القصير والناعم، والمائل بأكمله إلى جانب واحد من جوانب الرأس.

ولإضفاء بعض التغيير والحيويَّة على هذه القصَّة، ينصح مصففو الشَّعر بتصفيف الشَّعر إلى جانب واحد، مع تسريح أطراف الشَّعر إلى الخارج.

*هذه التسريحة ستكون ملائمة جداً للمراهقات والشابَّات، لكنَّها ستكون متكلّفة بعض الشيء بالنِّسبة إلى السيِّدات الكبيرات في السِّن.

3. كما تشهد الموضة ظهوراً لتسريحة الفرق الجانبيّ، التي كانت منتشرة في السبعينات. ولكن الخبراء ينصحون بإضفاء بعض العصريَّة على هذه التسريحة، عن طريق استخدام الجل لتثبيت الشَّعر وإظهار الفرق الجانبيّ.

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