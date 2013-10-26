16.893 زيارة في برنامج الطب المنزلي بصحة تبوك

عبدالعزيز الرويلي (تبوك)

نفذ برنامج الطب المنزلي بمنطقة تبوك 16.893 زيارة، استفاد منها عدد من كبار السن والمصابين بجلطات دماغية والأمراض التنفسية المزمنة والأمراض النفسية والعصبية وأمراض السرطان وأمراض الجهاز البولي والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض الشيخوخة، حيث بلغ عدد المسجلين في البرنامج حتى الآن 1140 مريضا.وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك محمد بن علي الطويلعي أن البرنامج يحقق الكثير من الإيجابيات على أصعدة شتى، حيث يوفر العديد من الأسرة في المستشفيات لمن هم بحاجة ماسة إليها، إضافة إلى مساعدة المرضى في استعادة صحتهم وعافيتهم بشكل أفضل من النواحي الجسمية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية وتجنبهم العدوى التي قد تحدث أثناء تواجدهم فترات طويلة في المستشفيات، ويقلل من مراجعة المرضى للمستشفيات وأقسام الطوارئ للحصول على خدمة طبية يمكن تنفيذها بالمنزل.وأشار الطويلعي إلى أن رفع الوعي الصحي لدى الأسر من مهام البرنامج، إذ يسهم في تقديم النصائح والإرشادات وتدريب الأسرة على كيفية الاعتناء بمريضها والبيئة المحيطة حوله.وقال إن برنامج الطب المنزلي يهدف إلى تسهيل حصول المحتاجين من المرضى على أجهزة طبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية والتحكم بالإنفاق لتشغيل المستشفيات والسيطرة على تكرار دخول المستشفى للمرضى المسنين وذوي الأمراض المزمنة.وأبان أن هناك نخبة من الأطباء والفنيين وأخصائيي العلاج الطبيعي والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي التغذية يقدمون هذا البرنامج، إذ جرى تدريبهم للقيام بمهامهم بشكل متكامل، مع تجهيزه بكافة ما يحتاجه من سيارات يصل عددها إلى 13 سيارة موزعة على محافظات ومدن المنطقة، إضافة إلى تزويده بكل ما يحتاجه من أدوية ومستلزمات طبية ومخبرية.وبين الطويلعي ان البرنامج وزع 8000 جهاز لقياس نسبة السكر بالدم وأكثر من 110 مراتب هوائية طبية و70 سريرا كهربائيا طبيا مع مرتبته و60 كرسيا كهربائيا متحركا و50 كرسيا متحركا يدويا.يذكر أن البرنامج أقام هذا العام عددا من البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل لتطوير العمل ورفع كفاءة العاملين به.