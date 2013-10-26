بلـو : مـرور 10 سنوات على «إبصار» مؤشر لنجاحها

عبد الله الصقير (جدة)

ثـمن أمين عام جمعية إبصار الخيرية محمد توفيق بلو رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز ودعمه للجمعية ووقوفه معها.وقال في تصريح لـ «عكاظ» : إن مـرور عشر سنوات على إنشاء الجمعية يعد مؤشرا لاستمراريتها بنجاح في دعم برامج تأهيل ضعاف البصر ومواصلة تنفيذ برنامج مكافحة العمى.وأشار «بلـو» إلى أن الاحتفال سيتضمن حملة موسعة للتعريف بالجمعية وأنشطتها بين شرائح المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي وجذب داعمين جدد لإبصار وتنمية موارد مالية تغطي تكاليف انطلاق مشروع قريـة إبصار بدعم أصحاب السمو الملكي الأمـراء الداعمين للجمعية بالإضافة إلى الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال من أعضاء الجمعية والمختصين في مجال الإعاقة البصرية وعدد من المستفيدين وأسرهم من ذوي الإعاقة البصرية.يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود (الرئيس الفخري لجمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية) سيرعى في الثاني من محرم القادم حفل جمعية إبصار وذلك بفندق جدة هيلتون ، بمناسبة مـرور عشر سنوات على تأسيسها ويوافق هذا الحفل الذي يقام مساء يوم الخامس من نوفمبر القادم الموافق للثاني من محرم القادم إن شاء الله وذلك تحت شعار «إبصار .. عشر سنوات من الريادة والعطاء» ..حـري بالقول إن جمعية «إبصـار» للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، هي إحدى الجمعيات التابعة للشؤون الاجتماعية كأول جمعية سعودية تـتخصص في تأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية وتنفيذ برامج مكافحة العمى، وهي الأولى على مستوى العالم العربي التي تعنى بخدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل، ولها العديد من الإسهامات المحلية والإقليمية في هذا المجال، وأسسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز في الرابع من نوفمبر عام 2003م.