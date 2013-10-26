غلق محلات سوق الخضار بسب التسعيرة الجبرية بجنوب سيناء

استياء شديد بين أهالى مدن جنوب سيناء بسبب غلق سوق الخضار لرفضهم قرار وزير التموين بخصوص التسعيرة الجبرية.

وقال محمد عيد من تجار طور سيناء نرفض التسعيرة الجبرية، إن ذلك القرار يعبر عن وجهة نظر قاصرة فضلا عن صعوبة تطبيقه.

وأضاف عمرو محمد، بائع، أن السعر يختلف بتعدد الأصناف والأنواع فضلا عن الجودة بجانب بعد المسافات.

وأشار إلى أن التسعيرة الجبرية تفرض على التجار بيع الطماطم على سبيل المثال بثلاثة جنيهات و75 قرشا، فى حين أن سعرها فى محافظات الوادى تبدأ من خمسة جنيهات للكيلو أى أقل من سعر الجملة فى سوق العبور.

وأعلن عن اجتماع مع مسئولى التموين بالمحافظة اليوم السبت، للمطالبة بتعديل تلك الأسعار، وإذا تم الاتفاق على أسعار مناسبة مع أسعار الجملة مضافا إليها تكلفة النقل سيتم فتح المحال من جديد.

وطالب تجار مدن جنوب سيناء بضرورة توحيد السعر مع الشركات حتى لا يعطون فرصة لتجار الجملة أن يتحكموا فى التجار الصغار.

وقال جمعه حسين السميرى مررت على جميع أحياء المدينة فى حى توشكى وبدر إلى أن وصلت إلى سوق الخضار بالعاصمة لشراء كيلو طماطم، ولم أجد محلا مفتوحا، مشيرا إلى أن ما أخشاه هو أن تعود التسعيرة الجبرية بالسلب على المواطن وها هى البداية جميع المحال مغلقة، ولا توجد بدائل أمام المستهلك، وخاصة أن جنوب سيناء ليس لديها اكتفاء ذاتى ولا تنتج خضارا ومعظم الخضار يأتى إلينا من سوق العبور.

وطالب السميرى بضرورة أن تساهم الحكومة مع المزارع لأنه هو الأساس موضحا أن تقديم التسهيلات من بذور وأسمدة بأسعار مناسبة للمزارعين وبالتالى سيتم بيع المنتج بسعر مناسب سواء للتجار أو المستهلك.

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