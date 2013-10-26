التحقيق مع موظف مواليد وقع استمارة نيابة عن 3 مسؤولين

معاملة والد الطفل ما زالت معلقة بالرغم من اعتراف صحة نجران

قايد آل جعرة (نجران)

فتحت الشؤون الصحية في منطقة نجران تحقيقا موسعا مع موظف يعمل في مستشفى الولادة والأطفال وقع نيابة عن ثلاثة مسؤولين في استمارة تبليغ ولادة.ويأتي تحرك الشؤون الصحية بالمنطقة بالتحقيق مع موظفها، بعد تلقيها خطابا سريا من مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة نجران، الذي أبدى من خلاله شكوكه في عملية تزوير التواقيع في استمارة تبليغ مولود للمواطن يوسف سعيد المهري، حيث لاحظ مدير الأحوال بأن توقيع موظف موحد في خانات (الموظف المختص، ومن قام بالتوليد، والمدير المختص) مما وضع المواطن في دائرة الشك، وأن بلاغه مزور، الأمر الذي تطلب الرجوع إلى الشؤون الصحية للتأكد من صحة بيانات المولود.وأوضح لـ«عكاظ» مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، بأنه وجه بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف، الذي قام بالتوقيع بدلا عن ثلاثة موظفين آخرين، مؤكدا في الوقت نفسه بأن العقاب سيطال كل مقصر أو مخل بعمله.وأضاف المؤنس أن تبليغ الولادة صحيح وتأكدنا من بيانات المواطن وزوجته، آليا عبر الجهاز الذي يربط الصحة بالأحوال المدنية، حيث تبين أن الخطأ ليس من المواطن، وإنما من أحد موظفي المستشفى، مبينا في خطاب أن البلاغ صحيح، وأن الخطأ من قبل أحد موظفينا وجار التحقيق معه لمعاقبته حسب الأنظمة واللوائح.وبالرجوع إلى مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة نجران جمال عبدالله مشيط، لمعرفة أسباب ودوافع مخاطبة الصحة والاشتباه بالتزوير، أكد أن الهدف من المخاطبة يأتي من منطلق الحرص على أن تكون إجراءاتنا دقيقة مع مراعاة الحالة الإنسانية لكل ظرف.في المقابل، لايزال المواطن يوسف سعيد المهري، يأمل من وكالة الأحوال المدنية توجيه أحوال نجران بإنهاء معاناته لاستخراج شهادة ميلاد لابنه الذي تجاوز عمره الشهرين وإضافته في سجل أسرته.يذكر أن «عكاظ» نشرت معاناة المواطن المهري في عددها الصادر في 1434/11/13هـ تحت عنوان (أحوال نجران ترفض منح المهري شهادة ميلاد).