بنك واحد يصرف تعويضات المتضررين من سيول يدمة

حسين آل فطيح (نجران)

اصطفت عشرات السيارات أمس أمام الصرافات الآلية في محافظة يدمة بنجران لصرف مستحقات وتعويضات المتضررين من الأمطار والسيول، بعدما بدأت وزارة المالية إيداعها في الحسابات البنكية بناء على التوجيهات الكريمة.وانحصر الصرف على أحد البنوك، فيما لم يتم الإيداع في البنوك الأخرى حتى أمس، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء لدى عدد من سكان المحافظة التي تبعد عن مدينة نجران أكثر من 180 كم.وقال المواطن ظافر آل فهاد، إنه يتعامل مع أحد البنوك إلا أن مستحقاته لم تودع في حسابه.وأضاف مهدي آل فطيحن بأنه عميل لبنك آخر وأنه تأكد من وجود اسمه عن طريق الرابط الذي نشرته وزارة المالية ووجد معلوماته دون أي ملاحظات تحت إجراء الصرف، إلا أن البنك لم يودع مستحقاته في حسابه.ووقفت «عكاظ» ميدانيا على حالة الزحام على جهاز الصراف الآلي التابع بمصرف البنك في المحافظة.وأشار عدد من المستفيدين إلى أنهم ينتظرون كثيرا من أجل الوصول إلى جهاز الصراف لقلة أجهزة الصرف الآلي.