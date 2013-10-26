700 متدرب يتعرفون على «الإنجليزية» بجامعة الملك خالد

عبدالله القحطاني (أبها)

بدأت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، في استقبال المتدربين من حاملي الدبلومات الصحية المشمولين بالأمر الملكي المتضمن معالجة أوضاعهم، وذلك بمقر العمادة بالمجمع الأكاديمي بلعصان.واستقبل وكيل الجامعة لكليات البنات وعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر المكلف الدكتور علي بن ناصر شتوي آل زاهر، المتدربين الذين بلغ عددهم ما يقارب 700 متدرب، حيث تعرفوا على برنامج اللغة الإنجليزية الذي يهدف إلى تأهيلهم وتحسين مستواهم في مهارات التحدث والكتابة والاستماع بالإضافة إلى قواعد اللغة الأساسية.كما تم استعراض مراحل البرنامج الأربع والمتضمنة اختبارا لتحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، ثم دراسة اللغة لمدة ثلاثة أشهر وفق المستويات المحددة لكل متدرب، ثم برنامجا متخصصا في المصطلحات الطبية بالإضافة للمعلومات الصحية والحاسب الآلي يتبع ذلك برنامج التدريب السريري.واستمع الطلاب بعد ذلك إلى شرح مفصل عن الخطة الدراسية والمتضمنة دراسة مستويين دراسيين مدة كل واحد ثلاثة أشهر بمجموع 300 ساعة أكاديمية وبواقع 25 ساعة أسبوعيا مقسمة على 20 ساعة منهجية و5 ساعات علمية تستثمر بتعليم اللغة من خلال المصادر الإلكترونية المتنوعة.