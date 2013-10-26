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29 جلسة خاصة في حديقة ذي عين الأثرية

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29 جلسة خاصة في حديقة ذي عين الأثرية 29 جلسة خاصة في حديقة ذي عين الأثرية

 عبد الخالق ناصر الغامدي (الباحة)

نالت حديقة ذي عين الاثرية استحسان الزوار والمتنزهين عقب اكمال بلدية محافظة المخواة مشروع الحديقة، بتكلفة بلغت 4 ملايين ريال.وتحتوي الحديقة على 29 جلسة وكل جلسة بجوارها موقف خاص للسيارة اضافة إلى المواقف الجانبية الأخرى.وروعي في الحديقة أن تكون على هوية وتمثل قرية ذي عين الأثرية، كما أنه بمحاذاة الحديقة ممر للمشاة للنساء وآخر للرجال.وبالحديقة مظلات من سعف النخيل اضافة إلى الانارة ليلا، وبها مسرح للطفل تقام فيه كل برامج الطفل في ايام الاجازات والمناسبات الرسمية والخاصة، وايضا زودت الحديقة بمجموعة من ألعاب الأطفال.

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