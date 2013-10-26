«الزمازمة» توزع 14 مليون لتر من مياه زمزم خلال الحج

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

شارك وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسن قاضي أمس الزمازمة في توزيع ماء زمزم على الحجاج المغادرين مكة المكرمة أثناء تفقده لمراكز التفويج بطريق مكة جدة السريع يرافقه كل من وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، ومدير فرع الوزارة بمكة الدكتور أمين ياسين فطاني حيث قاموا بتوزيع عبوات من ماء زمزم سعة 330 ملل على ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج.وأوضح المتحدث الرسمي لمكتب الزمازمة الموحد بالعاصمة المقدسة عصام عبدالله كوشك بأن وكيل وزارة الحج اطلع على نشرة الزمزمي في ثوبها الجديد، مشيراً إلى أن برنامج سقيا الحجاج يستهدف كافة ضيوف بيت الله الحرام من لحظة وصولهم لمكة المكرمة وحتى مغادرتهم بسلامة الله تعالى.وكانت إدارة مجلس مكتب الزمازمة الموحد أصدرت مؤخراً الإحصائية العددية لما قام به المكتب خلال الفترة الماضية من أعمال وإنجازات ضمن موسم حج هذا العام 1434هـ والتي شملت أعمال ما قبل الطلوع للمشاعر المقدسة بداية من شهر ذي القعدة 1434هـ حيثُ أفادة الإحصائية أنه تم توزيع عدد (14,664,555) لتراً من ماء زمزم خلال عمليات السقيا وتضمنت توزيع (1,539,040) عبوة سعة 330 ملليتر، تم توزيعها على الحجاج بمراكز التوجيه، فيما تم توزيع عدد (1008) عبوات سعة (1.5) لتر على الحجاج المنومين بالمستشفيات قبل الطلوع للمشاعر المقدسة.من جهته كشف رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد الزمزمي سليمان بن صالح أبو غلية، أن «الزمازمة» وزعت (707,472) عبوة سعة (20) لترا على مساكن الحجاج قبل الطلوع للمشاعر المقدسة، والتي بلغت (3,481) مسكنا، مشيراً إلى أنه أعلى نسبة توزيع يومي للعبوات سعة (20) لترا على مساكن الحجاج بلغت ( 61,324 ) عبوة ضمن أيام الذروة، مبيناً أن مهام وأعمال مكتب الزمازمة مستمرة طيلة الفترة المقبلة من موسم حج هذا العام 1434هـ والتي تستمر حتى الخامس عشر من شهر محرم المقبل.من ناحيته أكد نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد الزمزمي خالد زهدي، أن عدد العاملين بمكتب الزمازمة الموحد تجاوز (1000) شخص.مشيراً إلى أن عمليات تعبئة مياه زمزم المبارك تتم بمصنع التعبئة الآلي بحي الرصيفة للعبوات ذات السعات الثلاث (330) مللتر وأيضاً سعة (لتر ونصف) وعبوات سعة (20)لترا لافتاً أنه يتم توزيع عبوات زمزم على مواقع سكن الحجاج وكذلك بمراكز التفويج على (طريق مكة المكرمة، المدينة المنورة السريع)، وكذلك (مكة المكرمة، جدة السريع).