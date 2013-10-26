فتح باب القبول والتسجيل بكلية تقنية البنات بالحفر

فارس الرشيدي (حفرالباطن)‎

أعلنت عمادة الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1434/1435هـ للتخصصات التالية قسم التجميل، وتصميم وإنتاج الملابس، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية اعتبارا من غدا الأحد الموافق حتى يوم الخميس 11 محرم 1435هـ، حسب الشروط المعلنة في الموقع الإلكتروني.وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن الدكتورة نورة بتال السهلي أن على جميع المتقدمات إدخال المعلومات والبيانات بشكل صحيح بالإضافة إلى طباعة (برنت) التسجيل مع ضرورة تسجيل رقم الجوال بشكل صحيح، كونه حلقة الوصل بين الكلية والمتدربات المتقدمات وسيتم إرسال رسالة على جوال المتقدمة والمدون في استمارة القبول بعد ترشيحها، وذلك لاستكمال بقيةالإجراءات.وأكدت السهلي على ضرورة التقيد بمراجعة وكالة الكلية لخدمات المتدربات في مبنى العمادة حسب التاريخ المحدد لكل متقدمة مع ضرورة إحضار جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل، حيث سيكون التسجيل عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التالي (http://www.tvtc.gov.sa).ونوهت السهلي بجميع المقبولات ضرورة الحضور في اليوم الأول من بداية الفصل التدريبي حيث ستكون البداية الفعلية للتدريب ابتداء من اليوم الأول الموافق 12/2/1435هـ، ويكون التسجيل على الرابط المباشر (http://gadmission.tvtc.gov.sa).