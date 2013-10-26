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انطلاق الدورات التدريبية لملتقى السلامة المرورية غدا

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 طفيل اليوسف (الدمام)

تنطلق غدا الأحد الدورات التدريبية للملتقى الثاني للسلامة المرورية، مستهدفة فئات محددة، منها المرأة التي ستحظى بورشة عمل بعنوان «إعداد مدربات للسلامة المرورية». وأكد رئيس جمعية السلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل أن مشاركة المرأة تأتي إيمانا بدورها الأساسي في موضوع تثقيف البيئة المحيطة بها، وغرس مفاهيم السلامة المرورية كسلوك إيجابي في أبنائها ومجتمعها.وأضاف «هناك عدد من الدورات التي ستقدم مثل فن «التعامل مع الجمهور» تقدمها كلية التربية بجامعة الدمام وكرسي أرامكو للسلامة المرورية وتستهدف رجال الأمن بالميدان ودورة بعنوان «تعرف على دليل السلامة على الطرق».وأوضح الدكتور المعجل بأن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال السلامة المرورية، وتفعيل دور والتزام الجهات الحكومية والخاصة، وتنمية السلوك الإيجابي، وإعداد الكوادر المدربة في هذا المجال، وتشجيع تبادل المعرفة بين جميع المختصين في البحوث وممارسة السلامة المرورية.

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