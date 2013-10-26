ما إن تخرّج خالد من الجامعة حتى هرعت والدته للبحث عن شريكة حياة له، وفي كل مساء تجلس وتوصف له الصبايا من المقربين وأهل الحي، لكنه يرفض مبدأ الزواج قبل أن يجد فرصة عمل مناسبة ودخلاً يكفيه الحياة الكريمة.

لم تطل الأيام حتى تم تعيين خالد في دائرة حكومية وبمنصب رئيس قسم لخبرته العملية في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة وأنه درس علوم الكمبيوتر وتدرب في إحدى الشركات المتخصصة.

وكم كانت فرحة والدته كبيرة حينما قبض خالد أول راتب له، وقالت:

الآن لا مفر من البحث عن بنت الحلال.

لا ليس الآن.. عسى أن أدخر مبلغاً كبيراً ليساعدني في تجهيز كل مستلزمات حياتي الزوجية.

لا.. لا .. كل المستلزمات متوفرة وأنا جاهزة لسد كل المتطلبات، خاصة والدك رحمه الله ترك لنا أموالاً طائلة!

عندما أجد الفتاة المناسبة سأخبرك فوراً.

في مكان عمله كانت فتاة جميلة تلفت انتباه الزملاء وخاصة خالد الذي وجد فيها شكل الفتاة التي يتمناها. وحانت الفرصة له للحديث معها حينما طلبته لاستشارة تقنية، وبدون مقدمات سألها:

هل أنت مرتبطة مع أحد؟

احمر وجه علياء وأجابته:

ماذا تقصد؟

اطلب الحلال واطلب أن تكوني شريكة لحياتي إذا لم يكن لديك مانع.

ابتسمت وقالت بصوت خافت: لا مانع لدي.

هل يمكن تحديد موعد لزيارة والدتي لكم؟

سأخبر والدتي ووالدي وسأرد لك الجواب قريباً.

ابتهجت أم خالد لهذا النبأ السار الذي انتظرته طويلاً وقالت لابنها:

قل لي ما هي مواصفات علياء؟

سوف تزورينها قريباً وكل شيء سيكون كما تريدين.

في مكان العمل لاحظ الزملاء اهتمام خالد بفتاة أحلامه وبدأت النميمة بين الزملاء والزميلات الذين طلبوا من خالد إعلان خطوبته رسمياً.

استعد خالد ووالدته للذهاب إلى بيت فتاة أحلامه التي حددت لهما موعد استقبالهما. اشترى باقة ورد ليحملها بيده في أول زيارة لها، أما والدته فقد كانت متحفظة على باقة الورد وقالت:

هذه الورود ستذبل بعد يومين وترمى في برميل النفايات من الأفضل شراء قطعة ما للبيت تبقى ذكرى منك.

اقتنع خالد واشترى مزهرية من الكريستال وتوجها معاً لزيارة أهل علياء مصطحبا معه الزهور والمزهرية.

كان الاستقبال حافلاً، وعلامات الثراء واضحة في البيت، أدهشت أم خالد وشعرت أن العائلة أعلى مستوى منها، لكنها عندما شاهدت الفتاة انشرح صدرها، فهي جميلة حقاً، وقالت لأم علياء:

نتشرف بطلب يد علياء ويشرفنا أن نكون أسرة واحدة.

رحبت أم علياء وقالت مبتسمة:

سمعت الكثير عن خالد وعلياء أشادت به وبأدبه وعلمه وخبرته. وأهلاً وسهلاً بكم.

ما رأيك لو أعلنا خطوبتهما قريباً؟

لم لا فترة الخطوبة مهمة للطرفين كي يتعارفا ويتفاهما ويخططا لمستقبلهما.

طلبت أم علياء أن تقام حفلة الخطوبة في أحد الفنادق الراقية . ولم يتردد خالد في الموافقة فوراً.

مرت أسابيع قليلة زادت من محبة الخطيبين لبعضهما، وسرعان ما طلبت أم خالد أن يتم تحديد موعد لعقد القران حتى تفرح بابنها، وفي جلسة خاصة للتفاهم حول تفاصيل مقدم ومؤخر الصداق قالت أم علياء:

الصراحة والوضوح والتفاهم من البداية تساعد على نجاح الزواج. وليس لدينا طلبات سوى بيت مستقل للعروس، وخادمة، وطباخ، وإن احتاجت إلى سائق يمكن تأمينه، ونترك اختيار الذهب والألماس للعروس، أما السيارة يختارها العريس لعروسه، وشهر العسل أترك اختيار المكان للعروسين.

لم تستوعب أم خالد هذه الجملة الطويلة من الطلبات التي عددتها أم علياء، وبدأت تردد بصوت خافت، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم رفعت صوتها قائلة:

أم علياء.. لا أدري ماذا أقول.. هذه الطلبات تعجيزية، خالد سيسكن في منزلنا الواسع له جناحه الخاص ويوجد لدينا خادمة وستكون علياء سعيدة جداً ومرتاحة، تذهب مع خالد إلى العمل وتعود لتجد كل شيء جاهزاً من الطعام والشراب ونظافة البيت، المهم نتطلع إلى سعادتهما. عفواً سعادة ابنتي أن تكون في بيت مستقل، وهذه ليست طلبات تعجيزية وإنما شروط الحياة الزوجية لابنتي.

غادر خالد ووالدته وخيبة الأمل غير المتوقعة خيمت عليهما والأم تردد لا حول ولا قوة إلا بالله.