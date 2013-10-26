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بالصور| كواليس تصوير أولى حلقات "البرنامج" لباسم يوسف في الجزء الثاني

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بالصور| كواليس تصوير أولى حلقات "البرنامج" لباسم يوسف في الجزء الثاني بالصور| كواليس تصوير أولى حلقات "البرنامج" لباسم يوسف في الجزء الثاني

كتب : محمد أبوضيف الجمعة 25-10-2013 22:05

نشرت صفحة برنامج "البرنامج"، صورا من كواليس الحلقة الأول المنتظرة من الجزء الثاني، من البرنامج، بعد انقطاع أكثر ثلاثة شهور.

وتأتي الحلقة الأولى في ظل انتظار من الجمهور لما سيقدمه البرنامج خلال حلقات الجزء الثاني، بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي، والاتهامات التي طالبت البرنامج بالمشاركة في إسقاط من خلال النقد الساخر لمواقف النظام السابق.

باسم يوسف، الذي غاب عن الشاشة لمدة 100 يوم منذ حلقته السابقة لثورة 30 يونيو، منتظر منه انتقاد النظام الحالي، رغم ما أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، من تقرير أوصت فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة "القضاء الإداري" الذي قضى بعدم قبول الدعوى التي، أقامها أحد محامي جماعة الإخوان، لوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف وسحب تراخيص القناة، أكدت الهيئة في التقرير أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب.

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