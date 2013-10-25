بالصور.. المئات فى مولد الدسوقى بكفر الشيخ وسط تواجد أمنى

توافد المئات على مدينة دسوق من محافظات مصر وبعض الدول العربية فى أول أيام مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، حيث تواجد الزائرون حول المسجد الإبراهيمى وداخله، وشاركت بعض الطرق الصوفية بالشوادر والخيام حول المسجد وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين المشاركين.

وأثنى الزائرون على جهود المستشار محمد عوت عجوة محافظ كفر الشيخ فى توفير كل سبل الراحة والمواد الاستهلاكية لهم، مطالبين باستمرار ما يحتاجونه خلال الأيام القادمة، خاصة أنه من المتوقع توافد عدد كبير خلال الأيام القادمة حتى الليلة الختامية يوم الجمعة القادمة.