بلاغات جديدة ضد الشيخ محروس تتهمه بالتحريض على العنف بالسويس

تقدم عدد من النشطاء السياسيين والمواطنين ببلاغات ضد الشيخ محمد محروس جمعة، عضو الرابطة العلمية وأحد الأشخاص الذى تردد اسمه ضمن أحداث الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتى تسببت فى مقتل مهندس، إلى المحامى العام لنيابات السويس، تتهم محروس بالتحريض على العنف ضد المواطنين.

وقال حسين عيد، والد المهندس "أحمد"، شهيد الملتحين بالسويس، الذى استشهد فى يوليو 2012 على يد 3 ملتحين بدعوى تطبيق شرع الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أنه تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات السويس ضد محروس فور علمه بالقبض عليه من "اليوم السابع"، الثلاثاء الماضى، يتهم فيه برعاية جماعة الأمر بالمعروف وأنه المتسبب الأول فى التحريض على قتل نجله.

وتابع عيد لـ"اليوم السابع" أنه كلف محامين وحقوقيين لتقديم بلاغات أخرى ضد محروس الأسبوع القادم مدعم بـCD يتضمن خطب لمحروس يدعو فيها لتطبيق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالقوة وهو دليل إدانة قوية ضده.

موضوعات متعلقة:

ضبط 5 عناصر إخوانية متهمة بالتحريض على العنف بالسويس

حبس 5 عناصر إخوانية 15 يوما حرضوا على أعمال عنف بالسويس