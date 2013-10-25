وزير الأوقاف يكافئ خطيب مسجد التزم بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب صلاته بمسجد المحمودية بمنطقة القلعة، منح مكافأة مالية بما يعادل شهرا من الراتب الأساسى لخطيب الجمعة الشيخ "محمد نجيب التهامى"، نظرا لحرصه على الزى الأزهرى المشرف، والتزامه بما قررته وزارة الأوقاف بشأن خطبة الجمعة، من حيث الموضوع وزمن الخطبة.

كما أثنى وزير الأوقاف على الجهود التى تبذلها مديرية أوقاف القاهرة فى هذا الشأن، حيث التزمت معظم المساجد التى مر عليها اليوم بالتوجيهات الدعوية للوزارة كاملة.. جاء ذلك خلال جولة سرية للوزير لمتابعة سير العمل والالتزام بالزى الأزهرى وتعليمات الوزارة.