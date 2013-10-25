بالفيديو - 4 قصص برازيلية تلهم نيمار في الكلاسيكو الأول

ينتظر برشلونة من نجمه البرازيلي الجديد نيمار دا سيلفا السطوع في أول كلاسيكو يلعبه أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بعد انضمامه.

برشلونة ضم الموهبة البرازيلية صاحب الـ21 عاما من سانتوس هذا الصيف مقابل ما يقارب 57 مليون يورو، ليصبح البرازيلي رقم 24 في تاريخ البلوجرانا.

ويلعب أول مباراة أمام ريال مدريد في كامب نو يوم السبت.

نيمار أصبح خامس مهاجم برازيلي يلعب بقميص برشلونة في السنوات الـ20 الأخيرة، ليحمل إرث أسماء بحجم رونالدو ورونالدينيو وريفالدو.

ويستعرض FilGoal.com الكلاسيكو الأول لهذه الأسماء.

روماريو

البداية البرازيلية مع برشلونة في مباريات الكلاسيكو كان بطلها روماريو في 8 يناير 1994.

وجاءت مبهرة لدرجة أنها خرجت بنتيجة تاريخية وهاتريك رائع.

ففاز برشلونة وقتها 5-0 في كامب نو، وسجل بطل مونديال 1994 هاتريك تاريخي.

رونالدو

لم يكن الظاهرة محظوظا في أول ظهور له بالكلاسيكو مع برشلونة، فالهدف التاريخي لبطولات المونديال والذي مثل فيما بعد ريال مدريد خاض أول كلاسيكو له في السابع من فبراير 1997.

ولم ينجح رونالدو في مساعدة الفريق الكتالوني الذي كان يقوده حينها بوبي روبسون ومساعده جوزيه مورينيو للنجاة من الخسارة 2-0 في سنتياجو برنابيو.

ريفالدو

في نفس العام وبالتحديد في الأول من نوفمبر 1997، خاض ريفالدو أول كلاسيكو له بقميص برشلونة وقدم أداء مبهرا.

ريفالدو سجل هدفا قاد به فريقه للفوز 3-2 في برنابيو.

رونالدينيو

وأكمل رونالدينيو التألق البرازيلي في مباريات الكلاسيكو، بعدما شارك في فوز برشلونة في سنتياجو برنابيو 2-1 في 25 ابريل 2004.

رونالدينيو لم يشارك في مباراة الدور الأول من هذا الموسم وشاهدها من على مقاعد البدلاء، ونال فرصة خوض الكلاسيكو الأول في مباراة سنتياجو برنابيو.

ورغم أنه لم يسجل أهدافا، إلا أنه بالتأكيد يكفيه الفوز في الكلاسيكو الأول في عقر دار الميرنجي.