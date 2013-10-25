أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: نسرين طافش تقع بين أشواك "الصّبّار"

Google+ Print
بالصور: نسرين طافش تقع بين أشواك "الصّبّار" بالصور: نسرين طافش تقع بين أشواك "الصّبّار"

نشرت الفنانة السّوّريّة نسرين طافش الصّور الأولى لهان من كواليس مسلسلها الجديد "تحالف الصّبّار"، الذي يشكّل عودة لها إلى الدراما، بعد غيابها التّام عن موسم دراما رمضان 2013 الفائت.
وتقدّم طافش في العمل دور "كاتيا"، وهي فتاة غامضة، لا تكشف أسرارها لأحد، وتشارك حبيبها في تنفيذ مخطط انتقاميّ.
المسلسل من تأليف رائد عجرم، ومن إخراج الإسبانيّ خوسيه ماريا كارو، وتنتجه: o3، mbc، وهو عبارة عن عمل تشويقي، لا يخلو من مشاهد رومانسية، ويعتمد مبدأ المواسم، على أن يعرض في كلّ موسم 15 حلقة.
ويُشارك في المسلسل نجوم من مختلف الدول العربية، بينهم شريف سلامة من ، وإبراهيم الحربي من الكويت، إلى جانب ممثلين من لبنان والأردن والسعودية والبحرين...

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة