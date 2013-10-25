بالصور: نسرين طافش تقع بين أشواك "الصّبّار"

نشرت الفنانة السّوّريّة نسرين طافش الصّور الأولى لهان من كواليس مسلسلها الجديد "تحالف الصّبّار"، الذي يشكّل عودة لها إلى الدراما، بعد غيابها التّام عن موسم دراما رمضان 2013 الفائت.

وتقدّم طافش في العمل دور "كاتيا"، وهي فتاة غامضة، لا تكشف أسرارها لأحد، وتشارك حبيبها في تنفيذ مخطط انتقاميّ.

المسلسل من تأليف رائد عجرم، ومن إخراج الإسبانيّ خوسيه ماريا كارو، وتنتجه: o3، mbc، وهو عبارة عن عمل تشويقي، لا يخلو من مشاهد رومانسية، ويعتمد مبدأ المواسم، على أن يعرض في كلّ موسم 15 حلقة.

ويُشارك في المسلسل نجوم من مختلف الدول العربية، بينهم شريف سلامة من مصر، وإبراهيم الحربي من الكويت، إلى جانب ممثلين من لبنان والأردن والسعودية والبحرين...

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