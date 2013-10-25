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خاطفو مهندس روسى فى سوريا يطلبون مبادلته بسعودى

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خاطفو مهندس روسى فى سوريا يطلبون مبادلته بسعودى خاطفو مهندس روسى فى سوريا يطلبون مبادلته بسعودى

أمهل خاطفو رهينة روسى فى سوريا حكومة دمشق خمسة أيام، لمبادلته بمواطن سعودى وهددوا بذبحه فى حال رفض طلبهم.

وأظهر تسجيل على موقع يوتيوب رجلا ملتحيا، عرف نفسه باسم سيرجى جوربونوف تلى فيه بيانا قال إنه سيقتل إن لم يتم مبادلته بخالد سليمان الذى قال إنه اعتقل فى حماة.

وقال جوربونوف بصوت متهدج "إن لم تتم مبادلتى خلال خمسة أيام سيتم ذبحى."

وقال تعليق بالعربية أسفل التسجيل الذى لم يتسن على الفور التحقق من مصداقيته أن الرجل محتجز لدى "كتائب مجاهدى ابن تيمية."

وذكر التعليق أن الرجل يطالب روسيا وسوريا بالموافقة على مبادلته بخالد محمد سليمان الذى اعتقل فى حماة على أيدى "النظام العلوى" فى إشارة إلى حكومة الأسد.

وقال الرهينة الروسى إنه اختطف فى مطار لم يوضح صوته اسمه بوضوح، وقال إن خاطفيه قدموا له طعاما وعاملوه جيدا، وأوضح شرح الفيديو ومدته دقيقة واحدة أن الرهينة مهندس روسى يعمل فى سوريا.

ولم يصدر أى تعليق فورى عن الروسية.

وفى تصريح لرويترز عبر الهاتف قال مسئول فى السفارة الروسية فى دمشق طلب عدم الكشف عن اسمه أن دبلوماسيين يقومون بمراجعة المعلومات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

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مصر 365

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