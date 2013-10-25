فينجر: كتاب فيرجسون؟ أنا مشغول

لم يقرأ الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي الكتاب الذي أصدره الاسكتلندي أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والذي أثار الجدل بانتقاده للعديد من اللاعبين والمدربين.

وكان فيرجسون قد انتقد فينجر في كتابه ووصفه بالخاسر السئ بعد الحادثة الشهيرة التي قذف أحد لاعبي أرسنال - والذي يعتقد أنه فابريجاس- مدرب الشياطين الحمر بالبيتزا عقب مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال التي أنهت مسيرة اللا خسارة للمدفعجية.

وقال فينجر "من الصعب أن أجب عن أي تساؤل حول الكتاب لأنني لم أقرأه، كشاهد على حادثة قذف البيتزا كان هناك اضطراب في النفق المؤدي لغرف الملابس بعد المباراة بسبب مايك رايلي حكم المباراة، لم يكن أفضل أيامنا".

وكان يونايتد قد فاز يومها 2-0 وأنهى مسيرة اللاخسارة لأرسنال والتي استمرت 49 مباراة.

وأضاف فينجر "هذا جلب لنا الكثير من الإحباط لأن فيردناند كان يجب أن يطرد بعد 20 دقيقة وهذا ما خلق المشاكل، نعم كان الأمر عنيفا لأن الخسارة بعد سلسلة انتصارات بتلك الطريقة ليس مقبولا"

وأردف "أنا مشغول في الوقت الحالي لكنني سأقرأ الكتاب لاحقا".

يذكر أن فيرجسون وفينجر نشبت بينهم الحرب الكلامية منذ قدوم الفرنسي للمدفعجية في 1996 حتى تحسنت العلاقة خلال الأعوام الأخيرة.