مايا دياب: إذا تمنيت حريتي يوماً فسأطلبها من زوجي

عفويتها وجمالها فتحا لها الأبواب لتدخل منهما إلى عالم الشهرة. فهي تسعى دوماً لتكون في مكان خاص بها يشبهها. حديثها لـ "سيدتي" جاء مشابهاً لعفويتها، وأقرب إلى دردشة حول أمور الفن وحياتها الخاصة متحدثة عن كل الأخبار التي طالت مؤخراً انفصالها عن زوجها وقيامه بأخذ ابنتهما كاي. وقد تمّ اللقاء معها في أحد مطاعم وسط بيروت حيث اقتحمت طفلة اللقاء فجأة وقامت مايا بضمّها

عدت مؤخراً من رحلة استجمام إلى إيطاليا برفقة زوجك عباس ناصر، علماً أن إشاعات جمّة طالت حياتكما الزوجية. لماذا دائماً تطالكما هذه الشائعات؟

لا أعرف لماذا تطالني الإشاعات، ولست مضطرة للردّ عليها. ولست مضطرة أيضاً للتحدث دائماً عن عائلتي والتواجد معها علناً. زوجي لا وقت لديه للبقاء معي ليلا نهاراً فلديه عمله.

تردد أن زوجك قد أخذ ابنتك منك وسافر بها إلى الخارج نتيجة خلاف وقع بينكما؟

ردّت مايا بلهجة جادة متسائلة «هل أنا وجهي وجه واحدة» تؤخذ منها ابنتها عنوة؟

إلى هذه الدرجة ثقتك بنفسك قوية؟

طبعاً، لأنني لم أتعرض بحياتي لهذه المواقف. وأنا من النساء اللواتي يدافعن عن حقوق المرأة. فكيف سأقبل على نفسي أن أتعرض لانتهاك حقوقي كأم؟ حتى عباس زوجي يتحلى بمزايا الرجل المحترم والداعم للمرأة ولا يسمح لنفسه القيام بذلك. فهو يدرك كأب شعور الأمومة وعلاقة الطفل بعائلته وهو أب وزوج حنون ومتفهم.

هل من المعقول رغم كل الشائعات التي طالت علاقتك مع رامي عياش تارة ومع وائل كفوري تارة أخرى وزوجك عباس لم يتأثر سلباً بها؟

ضحكت قائلة: «هذا ما يميز عباس عن سواه من الرجال. فهو يعرف أسلوب حياتي وكيفية تصرفي مع الآخرين. ولديه ثقة كبيرة بي. فهو شخصية منفتحة ويعرف مدى حبي واحترامي له».

هل مايا ستبقى على زواجها من عباس؟

إذا تمنيت حريتي يوماً فسأطلبها من عباس.

هل يوافق عباس على إعطائك إياها؟

أكيد يوافق ويعطيني إياها.

تابعوا المزيد عن مايا دياب تباعاً على "سيدتي نت".