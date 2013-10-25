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"حديث البلد" يجمع الصافي والصبوحة و"سيدتي نت"

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"حديث البلد" يجمع الصافي والصبوحة و"سيدتي نت" "حديث البلد" يجمع الصافي والصبوحة و"سيدتي نت"

في لفتة منه لتكريم قطبين من كبار نجوم الأغنية اللبنانية، وبمناسبة رحيل الفنان الكبير وديع الصافي، استعان برنامج "حديث البلد" الذي تقدمه الزميلة منى ابو حمزة بمقاطع من "يوتيوب" خاص بـ"سيدتي نت" ومنشور حالياً على موقعها، يتضمن جلسة ودية وفنية تعود إلى العام 2009 جمعت بين "سيدتي" والصبوحة والصافي في بيت الأخير وكان لـ "سيدتي" دوراً في ترتيبها بعد ان كان قد مرّ ثلاثون عاماً على آخر زيارة قامت بها المطربة صباح برفقة الموسيقار الراحل فريد الأطرش إلى منزل المطرب الراحل وديع الصافي.

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