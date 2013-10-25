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وزير الخارجية يتلقى خطاب شكر من عمدة "هيروشيما"

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وزير الخارجية يتلقى خطاب شكر من عمدة "هيروشيما" وزير الخارجية يتلقى خطاب شكر من عمدة "هيروشيما"

كتب : أ ش أ منذ 55 دقيقة

تلقى وزير الخارجية نبيل فهمي، خطابا من عمدة مدينة هيروشيما اليابانية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لقصف المدينة بالقنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، قدم فيه الشكر للجهود التي تبذلها لحظر استخدام الأسلحة النووية، التي تعد الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد بها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن عمدة مدينة هيروشيما أعرب في خطابه عن اتفاقه التام ومساندته للمبادرة التي أطلقها وزير الخارجية خلال الاجتماع الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية.

وأشار العمدة إلى المؤتمر العام الثامن لـ"اتحاد محافظون من أجل السلام" الذي استضافته هيروشيما أغسطس الماضي، ويضم في عضويته 5700 مدينة من كل أنحاء العالم تمثل 157 دولة، من بينها أسوان والأقصر والسويس، الذي يسعى لتشكيل تحالف دولي بهدف التوصل لحظر شامل على انتشار الأسلحة النووية بحلول 2020.

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