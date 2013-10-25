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خطيب بأسوان: حافظوا على ممتلكات مصر وإلا ستكون معصية لله

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خطيب بأسوان: حافظوا على ممتلكات مصر وإلا ستكون معصية لله خطيب بأسوان: حافظوا على ممتلكات مصر وإلا ستكون معصية لله

كتب : عبد الله مشالي منذ 4 دقائق

طالب أئمة وخطباء المساجد بأسوان، المصليين، اليوم، بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لشعب ، لأنها ملك للجميع، ومن يخالف ذلك فيقع تحت طائلة معصية الله.

وقال الشيخ عبد العزيز الطونابي، إمام مسجد الطوناب بإدفو، شمال محافظة أسوان، "عجبا لقوم لا يخافون على ممتلكات وطنهم، فهم يخربون ليل نهار وفي كل مكان وزمان، على الجميع أن يقف أمام كل ذي مخربة تؤيد تدمير البلاد وهيبتها، فمن يخرب ويدمر هو عاص لله تعالى".

وأضاف الطونابي "علينا جميعا أن نعمل من أجل هذا الوطن العظيم الكبير، والذي سماه الله في كتابه العزيز مرات عديدة، وأقسم بجزء منه، فالحفاظ على مصر والعمل على بنائها من أهم الأمور التي يجب على المسلم الحق اتباعها".

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