أزهار الشتاء تتفتّح في أزيائك

ستستمر الأزهار في التفتح على أزيائنا هذا الشتاء لتختلط مع التدرجات الدافئة و تضفي عليها لمسات في منتهى الأنوثة ...

محررة الموضة:Roberta Resta

تصوير: Sandrine Dulermo &Michael Labica

ماكياج: Marco Antonio بمستحضرات Chanel

تصفيف شعر:Craig Marsden

- الصورة رقم 1:

ثوب من المخمل المطبع من Christopher Kane

معطف باللون الأخضر الداكن من Gucci

- الصورة رقم 2:

ثوب مطبع بالأزهار الكبيرة و مزين بحزام عند الخصر من Marni Winter Collection

جوارب باللون الأسود من Tabio

- الصورة رقم 3:

ثوب باللون الأبيض مطبع بالأزهار من Marc by Marc Jacobs

الخواتم من MFP by Maria Francesca Pepe

- الصورة رقم 4:

ثوب باللون الأسود

حذاء باللون الأسود مزين بالتطريز

حقيبة من جلد التمساح باللون الأزرق الداكن

جميعها من Dior

- الصورة رقم 5:

ثوب مطبع بالأزهار

بنطلون باللون الأبيض

حذاء مطبع بالأزهار

جميعها من Dolce&Gabbana

معطف باللون الوردي من Blumarine

جوارب باللون الأبيض من Tabio

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