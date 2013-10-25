أزهار الشتاء تتفتّح في أزيائك

ستستمر الأزهار في التفتح على أزيائنا هذا الشتاء لتختلط مع التدرجات الدافئة و تضفي عليها لمسات في منتهى الأنوثة ...
محررة الموضة:Roberta Resta
تصوير: Sandrine Dulermo &Michael Labica
ماكياج: Marco Antonio بمستحضرات Chanel
تصفيف شعر:Craig Marsden
- الصورة رقم 1:
ثوب من المخمل المطبع من Christopher Kane
معطف باللون الأخضر الداكن من Gucci
- الصورة رقم 2:
ثوب مطبع بالأزهار الكبيرة و مزين بحزام عند الخصر من Marni Winter Collection
جوارب باللون الأسود من Tabio
- الصورة رقم 3:
ثوب باللون الأبيض مطبع بالأزهار من Marc by Marc Jacobs
الخواتم من MFP by Maria Francesca Pepe
- الصورة رقم 4:
ثوب باللون الأسود
حذاء باللون الأسود مزين بالتطريز
حقيبة من جلد التمساح باللون الأزرق الداكن
جميعها من Dior
- الصورة رقم 5:
ثوب مطبع بالأزهار
بنطلون باللون الأبيض
حذاء مطبع بالأزهار
جميعها من Dolce&Gabbana
معطف باللون الوردي من Blumarine
جوارب باللون الأبيض من Tabio
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